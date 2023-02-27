Торговое представительство Казахстана в России ликвидировано

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Правительство Казахстана приняло постановление от 22 февраля 2023 года «О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», сообщает zakon.kz.
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«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
1 февраля 2023 года в Минторговли РК объяснили, что закрывают торгпредство в России потому, что уже решены все поставленные перед ним задачи. В связи с чем в рамках оптимизации его сотрудников решено направить в другие страны.
В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстана и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом, считают в ведомстве.
В Минторговли подчеркнули, что Российская Федерация по-прежнему является основным торгово-экономическим партнером Казахстана.