USD 424.22
EUR 513.9
RUB 5.56
  1. Home
  2. Новости
  3. Торговые центры и автовокзал. Полиция Костанайской области разыскивает телефонного террориста

Торговые центры и автовокзал. Полиция Костанайской области разыскивает телефонного террориста

Vinkmag ad

Первое из двух сообщений о якобы заложенном в здании торгово-развлекательного центра взрывном устройстве поступило в полицию вечером 29 января. Какой именно ТРЦ находится под угрозой взрыва, в сообщении сказано не было, поэтому сотрудники спецслужб решили проверить сразу два крупнейших костанайских торговых комплекса.

На место выезжали врачи скорой медпомощи и другие службы. Проводилась эвакуация. Из ТРЦ «Костанай Плаза» было эвакуировано более двух тысяч человек. Из ТРЦ «Март» — более 300 человек.
На следующий день спецслужбам пришлось проверять крупный центр продажи строительных материалов и товаров для дома и ремонта. Оттуда были эвакуированы 87 человек сотрудников и посетителей. Во всех случаях никаких взрывных устройств обнаружено не было, как и на костанайском автовокзале, который пришлось проверить уже 1 февраля.

«Сообщение об автовокзале зарегистрировали сегодня пришло оно по электронной почте одному из сотрудников департамента полиции. + Было эвакуировано 40 человек, в том числе персонал автовокзала и посетители. Рейсы не отменялись», — сообщил замначальника управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области Ерлан Сембин.

Полиция подозревает, что все последние сообщения в течение четырёх дней прислал один и тот же человек, которому напоминают, что у спецслужб высокий процент раскрываемости подобных преступлений.

«Мы к этим сообщениям относимся очень серьезно, потому что они нарушают покой граждан, мешают работать организациям, службам дежурным. И кроме того, это достаточно много неудобств для простых граждан, и для бизнеса», — отметил Сембин.

Напомним, в этом году это уже четвертый случай заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма. За весь 2020 год их в Костанайской области зарегистрировано 6. Кстати, по данным полиции, три человека, из числа тех, кто их совершили, приговорены к реальным срокам лишения свободы. Ещё двоим свободу суды ограничили.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Аркалыкские полицейские вернули домой без вести пропавшего
Следующая новость

Жаналыктар — 29.01.21