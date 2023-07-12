Торговые ряды вдоль улицы Победы в этом году демонтируют — акимат Костаная

Торговые ряды вдоль улицы Победы в этом году демонтируют. Они установлены там незаконно, и занимают тротуар, из-за чего люди вынуждены ходить по проезжей части. Такова позиция городского акимата. Предприниматели же считают, что они никому не мешают, и съезжать с наработанной точки не хотят.

Тротуарная часть по улице Победы уже давно стала продолжением зеленого рынка. О том, что так быть не должно, говорили давно. Однако в этом году местные власти намерены полностью решить эту проблему. До сентября все эти торговые павильоны должны демонтировать. Сейчас их ряд растянулся от улицы Алтынсарина до Баймагамбетова. Это около 300 метров. Однако с такой позицией городских властей не согласны предприниматели, торгующие там. Например Альфия Сарсенова проработала на этом месте около 10 лет. У женщины здесь сразу три точки. Занимается она продажей сумок.

— Конечно обидно, столько денег вложено. Вот сейчас и школа, и все. Я даже не знаю куда мы пойдем. Предоставлять нам ничего не будут. Куда идти? Точка наработанная уже, клиенты свои, — рассказывает женщина.

По словам предпринимателей, их просто поставили перед фактом. Уходить с этого места они не хотят, и считают, что здесь они никому не мешают.

— Новость о том, что уберут была прям как удар по голове. Тяжело будет без этого места. Сейчас даже не знаю куда идти. У нас мало таких торговых мест, куда можно пойти. Какое-то такое состояние, — переживает предприниматель Галина Соломакова.

Эти павильоны решили убрать по одной простой причине — торговый ряд расположен на тротуаре, по которому должны ходить пешеходы. В акимате Костаная подчеркивают, павильоны здесь установлены незаконно, землю предпринимателям предоставили в краткосрочную аренду. И по закону расторгнуть с ними договор власти могут в любой момент, заявил Марат Темирбаев, руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная:

— У городского акимата по городу имеется несколько локаций, где установлены государственные павильоны. Места определены, для этого предпринимателям нужно обратиться, и на конкурсной основе получить место, где они смогут законно вести свою предпринимательскую деятельность.

Марат Темирбаев добавил, что такую работу будут проводить по всему городу, там, где торговые павильоны установлены незаконно.

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