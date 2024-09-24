На аппаратном совещании снова обратили внимание на торговые ларьки и павильоны, которые расположены незаконно на земле, принадлежащей городу.

Этим летом городскому акимату все таки удалось навести порядок на улице Победы в районе центрального рынка. Там на тротуаре много лет располагались торговые ларьки, что создавало неудобства для пешеходов, и им приходилось идти прямо по проезжей части. В июне торговый ряд демонтировали. Здесь снова появился тротуар, а владельцев бутиков, которые стоят рядом, попросили привести в порядок свои фасады.

«План был такой — закрыть полностью забором, оградить рынок, но вышли предприниматели и говорят мы стоим прям впритык у нас входные группы и так далее, мы пошли на встречу, но это же не значит, что они должны выносить и торговать на тротуаре. Смысл тогда был в этом? Одних убрали, других оставили получается?», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Сегодня на улице Победы немноголюдно, по понедельникам базар работает частично. Но, тем не менее, видно, что действительно некоторые предприниматели открывают двери и выносят свою продукцию на тротуар. Глава города Марат Жундубаев поручил местной полиции предупредить таких бизнесменов, и если это не подействуют, принимать жесткие меры в виде штрафных санкций.

Следующая территория, где городской акимат намерен навести порядок — это улица Шевченко в границах от Алтынсарина и до Байтурсынова. Здесь прям на проезжей части расположился на рынок, но в следующем году эту проблему местные власти намерены решить. Марат Жундубаев отметил, что владельцу предложат либо другой участок земли, либо компенсацию. Если будет отказ со стороны предпринимателя, то акимат приступит к изъятию земли для госнужд. Сегодня на рынке работают больше 300 человек. К марту 2025 года они должны быть готовы к тому, что рынок будет закрыт, сообщил аким города.

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