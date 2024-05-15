Торжественную регистрацию рождения ребёнка хотят внедрить в Казахстане

В Казахстане планируют внедрить торжественную регистрацию рождения ребёнка, сообщили в пресс-службе «Правительства для граждан».

15 мая в мире отмечают Международный день семей, учреждённый ООН. К этой дате Правительство для граждан» подготовило специальную статистику.

За 10 месяцев Государственная корпорация зарегистрировала более 103 тысяч браков, в том числе 40 тысяч новых семей появилось с начала 2024 года. Лидеры по количеству бракосочетаний – Алматы, Астана и Шымкент. Также с июля 2023 зарегистрировано рождение 328 тысяч новых граждан страны.

Сейчас «Правительство для граждан» проводит торжественные регистрации браков в Астане, Караганде, Алматы и Костанае и планирует внедрить эту услугу в других городах.

Кроме того, в планах внедрение торжественной регистрации рождения ребенка. Уже сейчас идут переговоры с медицинскими учреждениями Астаны о доставке свидетельств о рождении и вручении их родителям прямо в родильных домах. Если пилотный проект в столице окажется востребованным, его масштабируют.

Напомним, что функции регистрации актов гражданского состояния переданы «Правительству для граждан» 1 июля 2023 года.

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