Тотально обследовать школьников на наркотики планирует МВД

В Министерстве внутренних дел РК обсуждают возможность регулярно проверять школьников на употребление наркотиков. Законодательную базу планируют сформировать в 2024 году, сообщает zakon.kz.

О планах ввести скрининг на наркотики для школьников сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов во время круглого стола на площадке СЦК.

«Планируется скрининг среди школьников – выявление наркотиков в биологических средах. Этот пункт в комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы включен, сроки – первая половина 2024 года. Законодательно необходимо проработать, так как речь идет о школьниках, этот вопрос чувствительный. В 2012 году вопрос тестирования школьников поднимали, и многие родители были против. Сейчас большинство родителей за: многие хотят, чтобы проверяли, потому что иначе отследить наркопотребление невозможно, тем более что есть аптечная наркомания»,- сообщил Бахытжан Амирханов.

Представитель МВД заверил, что никаких принудительных обследований школьников не будет.

«Обследование будет проводиться планово – возможно, когда школьник сдает весь пакет документов, проходит медкомиссию и сдает анализы. До этого также будут проводить ассист-тест с участием психолога. Будет опросник для учеников, по которому можно будет предположить, принимает ли человек наркотики. Законодательная основа прорабатывается, она в 2024 году будет готова», — говорит Бахытжан Амирханов.

Бахытжан Амирханов заметил, что вопрос всеобщего скрининга школьников на наркотики – спорный, поскольку он затрагивает права и свободы человека. Поэтому не исключены судебные процессы, связанные с обследованием школьников.

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