60 комплексов «Сергек» и более тысячи камер наблюдения установлены на улицах Костаная частным инвестором. Начать фиксировать нарушения правил дорожного движения, они должны были еще год назад, и наконец стало известно, что этого не случится ни сейчас, ни в ближайшие месяцы. Что стало причиной простоя дорогостоящей техники, и почему затягиваются сроки её введения в эксплуатацию, мои коллегам рассказали специалисты областного акимата.

Инициатива о реализации в Костанае проекта государственно-частного партнерства поступила в акимат области еще в 2022-ом году. Инвестор предлагал установить на улицах города 60 аппаратно-программных комплексов, 10 на перекрестках города, остальные вдоль дорог, и тысячу камер наблюдения в общественных местах.

«Плюс, должны были ЦОУ модернизировать, который находится в департаменте полиции, и построить центр обработки данных. Вот так они должны были по договору сделать. Частный инвестор, частный партнер, должен был за свои средства собственные построить объект ГЧП», — сообщил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев.

Трехсторонний договор, между частным партнером, областными управлением информатизации и департаментом полиции заключили в сентябре 2023 года, и на улицах города началась широко обсуждаемая работа по установке аппаратов системы «Сергек». Среди костанайских водителей пошли слухи, что камеры сразу же начинают фиксировать нарушения, и вскоре стоит ожидать уведомления о штрафах. Официально сообщалось, что комплексы начнут работу в конце декабря. Но, как выясняется, только минувшим летом государственной технической службой была проведена проверка объекта ГЧП на информационную безопасность, и до ноября проводился его госаудит на соблюдение норм законодательства.

«Финансовых нарушений не выявлено. Имеются нарушения процедурного характера. У поставщика, у частного партнера, отсутствует право интеллектуальной собственности на некоторые модули, модули информационной системы «Сергек», на некоторые конфигураторы», — отметил Азамат Кашиев.

Кроме того, по словам специалистов, отсутствуют документы метрологии на некоторые камеры, а некоторые не соответствуют минимальным требованиям правил национальной системы видеомониторинга, также нет сертификатов подтверждающих казахстанское содержание продукта. По результатам аудита частному партнеру направлена досудебная претензия.

«То есть они соглашаются и устраняют нарушения процедурного характера, либо отказываются. В случае несогласия мы формируем исковое заявление, и направляем в суд, о расторжении договора ГЧП. Плюс, мы еще признаем его недобросовестным поставщиком», — говорит Азамт Кашиев.

Ответ от частного партнера должен поступить в акимат области в конце декабря, и на основании него, уже будет принято решение о дальнейших процедурах. Сроки их начала и проведения пока никто назвать не может. В общем в ближайшее время «Сергеки», которых так опасаются некоторые костанайские водители, работать не начнут.

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