Тотальный контроль на трассах: водителей в Казахстане начали отслеживать с помощью ИИ

В Казахстане продолжают внедрять интеллектуальные транспортные системы на республиканских автодорогах с использованием технологий искусственного интеллекта. Как сообщили в Министерстве транспорта РК, цифровизация дорожной инфраструктуры направлена на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей, передает rus.baq.kz
Контроль средней скорости
Одним из ключевых инструментов стала система контроля средней скорости. Она уже работает на наиболее загруженных платных участках общей протяжённостью около 2 тысяч километров.
Система фиксирует время въезда и выезда автомобиля с участка, после чего автоматически рассчитывает среднюю скорость. При превышении лимита нарушение формируется без участия человека и передаётся в информационную систему для дальнейшей обработки.
Почему это важно
По данным ведомства, около 45% дорожно-транспортных происшествий на республиканских трассах составляют столкновения. При этом в 30% случаев причиной становится превышение скорости.
Внедрение цифрового контроля уже дало результат: на охваченных участках выявлено более 260 тысяч нарушений, а количество ДТП снизилось на 15%.
Расширение системы
В настоящее время система внедряется ещё на 18 участках общей протяжённостью около 3 тысяч километров. Проводится настройка оборудования, уточняются расстояния с учётом переменного скоростного режима, а также обновляется методика расчёта средней скорости.
Также ведётся интеграция с государственными информационными системами для обеспечения точности фиксации нарушений и корректной обработки данных.
Новые технологии на дорогах
Параллельно внедряются и другие решения для повышения безопасности. Так, на трассе Астана — Караганда — Алматы реализуется пилотный проект с использованием низкоинтенсивного лазерного освещения.
На участке Караганда — Балхаш установлены лазерные установки, создающие визуальные ориентиры для водителей. Они помогают лучше ориентироваться в условиях тумана, метели и плохой видимости.
Общий эффект
В Министерстве транспорта и МВД отмечают, что внедрение цифровых систем и новых технологий позволяет не только фиксировать нарушения, но и предотвращать их, снижая общий уровень аварийности на дорогах страны.
