Переход к косвенному методу позволит государству точнее оценивать доходы и расходы граждан на основании цифровых следов, сообщил LS налоговый консультант Дмитрий Казанцев. По его словам, инструмент вводится в связке с всеобщим декларированием и отражает курс на полную цифровизацию учёта доходов. Это, в перспективе, может избавить часть населения от необходимости самостоятельно подавать отчётность.

Эксперт напомнил, что глава государства ранее говорил о формировании данных о доходах автоматически — за счёт новых IT-решений. «Косвенный метод — один из ключевых механизмов такого подхода», — пояснил Казанцев в кулуарах бизнес-форума Shanyraq 2025.

По мере цифровизации госорганы получают расширенный доступ к данным. У Комитета госдоходов уже выстроены каналы взаимодействия с финансовыми организациями: банки и иные финструктуры передают сведения, в том числе по кредитам физлиц. Это позволяет анализировать источники погашения долгов и сопоставлять их с задекларированными доходами. Кроме того, в поле зрения попадают поездки , бронь гостиниц, банковские, страховые и инвестиционные операции, покупки и перемещения средств. «Все эти траты можно сложить и получить картину реальных доходов. Проще говоря, это фактически тотальный контроль. Его элементы действуют уже несколько лет, но сейчас модель становится более открытой», — отметил он.

Казанцев рекомендует гражданам корректно отражать доходы и не пытаться их скрывать: «Цифровизация делает расхождения между доходами и расходами заметными».

