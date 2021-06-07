Традиционный ежегодный шахматный турнир памяти Анатолия Уфимцева проходит в Костанае

Он собрал 78 спортсменов из Казахстана. Планировалось, что участников будет больше, но шахматисты из Азербайджана и Кыргызстана не смогли выехать из своих стран, поэтому открытый международный турнир стал республиканским.

Диаз Бексулатнов спортсмен из города Экибастуз. Молодому человеку 18 лет, 13 из них он занимается шахматами и считает, что однозначно свяжет свою жизнь с ними. Парень признается, что соперники на этом турнире очень сильные.

«Этот турнир проходит великолепно , особенно после 2020 года, когда все турниры проходили онлайн. Очень приятно потрогать настоящие фигуры. передвигать ими. Ну тут по требованиям не должны быть участники ниже второго разряда, поэтому все соперники достаточно серьезные и проявляют все свои наилучшие качества», — отмечает участник соревнований Диаз Бексултанов.

Республиканский шахматный OPEN турнир «Мемориал А.Уфимцева» собрал участников со всего Казахстана. Всего их 78. Среди них и международный гроссмейстер, мастера спорта и чемпионы Казахстана.Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 90 минут и+ 30 секунд за сделанный ход до конца партии каждому участнику. Половина участников турнира — дети, они играют и со взрослыми, но зачет у них раздельный.

«Вообще отличная конечно новость для всех наших шахматистов и все восприняли это как праздник в первую очередь, потому что больше года мы не садились уже за живые шахматы , чтобы непосредственно видеть соперника , мы уже весь этот год провели у мониторов , но вот с улучшением общей ситуации и возможность у нас появилась, шахматисты с удовольствием проводят шахматные баталии как раз непосредственно за шахматными столиков», — делится главный судья турнира Павел Русанов

Призовой фонд турнира составляет более миллиона и призы будут в различных номинациях, детские, среди ветеранов, женские и основные. Продлится турнир до 10 июня, там и определят победителей.

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