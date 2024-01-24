Трагедия едва не случилась на перекрестке в Костанае — видео

Свидетелем, к счастью, несосоявшегося ДТП, которое могло повлечь печальные последствия, стал житель Костаная. Запись регистратора своего автомобиля он прислал в редакцию «Алау».

Автор сообщает, что пешеход не убедился в безопасности перехода, начал движение и создал аварийную ситуацию. Автомобилист сожалеет, что рассмотренные недавно поправки в ПДД, связанные с подобными ситуациями, не приняли. Данный случай, по его мнению, демонстрирует, стоит ли вводить такие поправки или нет.

Костанаец рекомендует пешеходам быть аккуратными при переходе дорог, особенно в снежную погоду, так как машина не может остановится в одну секунду.

Между тем, запись показывает, что грузовой автомобиль, который едва не наехал на поторопившегося пешехода, выехал на перекресток на красный, запрещающий движение сигнал светофора.

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