Костанайский областной суд огласил приговор водителю Chevrolet Cobalt по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 30 мая на автодороге «Карабутак–Костанай».

По материалам суда, подсудимый, в салоне автомобиля которого находились четверо пассажиров, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. Трое пассажиров легкового автомобиля скончались в машине скорой помощи, ещё один получил тяжкий вред здоровью и выжил.

Водитель полностью признал вину. Суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства раскаяние, а отягчающих обстоятельств не установил. С учётом санкции инкриминируемой статьи (от 5 до 10 лет лишения свободы) и ограничений по назначению наказания при наличии смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности.

Исковые требования потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

