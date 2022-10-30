Трагедия на Хэллоуин в Южной Корее: 151 человек погибли

Власти Южной Кореи заявили, что число жертв во время празднования Хэллоуина в Сеуле выросло до 151 человека, сообщает Yonhap.

ЧП произошло в узком переулке рядом с отелем Hamilton в популярном среди тусовщиков районе Сеула Итхэвоне. Сообщается, что на вечеринки в честь Хэллоуина в различные развлекательные заведения, находящиеся в этом районе, приехали десятки тысяч человек, передает informburo.kz

«В общей сложности подтверждена смерть 151 человек, ещё 150 получили ранения», – сообщили местные власти, добавив, что число погибших может возрасти.

Отмечается, что возраст большинства погибших – 20 лет. В СМИ также сообщают, что среди жертв есть иностранные граждане.

Первоначально экстренные службы получили десятки сообщений от жителей района Итхэвон о людях с затруднённым дыханием. Спасатели, прибывшие на место происшествия, проводили сердечно-лёгочную реанимацию десяткам пострадавших прямо на дороге.

Очевидцы говорят, что люди падали в толпе, а по ним продолжали идти другие.

На месте происшествия также рассказывали, что толпа людей хлынула, чтобы увидеть знаменитость, и многие молодые люди были под действием наркотиков.

Точная причина происшествия выясняется.

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