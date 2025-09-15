Трагедия на воде: в Костанайской области утонул мужчина





В Житикаринском районе Костанайской области произошел несчастный случай на воде.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, 22 июня в месте, запрещенном для купания, утонул мужчина 1991 года рождения. Об этом сообщается в инстаграм аккаунте gazetakm.

Находившиеся рядом люди самостоятельно извлекли тело погибшего из воды до прибытия экстренных служб.

На место происшествия были направлены сотрудники ДЧС Костанайской области, департамента полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этого местах.

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