Трагедия на воде: в Костанайской области утонул мужчина

В Житикаринском районе Костанайской области произошел несчастный случай на воде.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, 22 июня в месте, запрещенном для купания, утонул мужчина 1991 года рождения. Об этом сообщается в инстаграм аккаунте gazetakm.
Находившиеся рядом люди самостоятельно извлекли тело погибшего из воды до прибытия экстренных служб.
На место происшествия были направлены сотрудники ДЧС Костанайской области, департамента полиции и бригада скорой медицинской помощи.
Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этого местах.
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