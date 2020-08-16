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Трактор с ковшом провалился в Костанае -видео

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#вашиновости «Вот что творится на улице Узкоколейной в Костанае. Слава богу трактор с ковшом вытащили. А теперь вот что творится»,-пишет наш  подписчик. #алаутв #алаукз

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