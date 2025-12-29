Борьба с организованной преступностью остаётся одной из ключевых задач Министерство внутренних дел Республики Казахстан. В ведомстве подчёркивают: от эффективности этой работы напрямую зависят безопасность общества, стабильность государства и уровень доверия граждан к закону.

По данным МВД, с начала года по республике возбуждено 70 уголовных дел в отношении преступных структур. Как сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс, речь идёт о фактах создания, руководства и участия в организованных преступных группах. В том числе возбуждено 10 дел по транснациональным ОПГ.

В МВД отмечают, что в ряде случаев криминалитет предпринимал попытки давления на бизнес. Под видом охранной деятельности создавались псевдоохранные организации, которые незаконно вмешивались в работу предпринимателей, в том числе увеселительных заведений, и фактически захватывали бизнес.

Уход в экономику и «цифру»

Специалисты подчёркивают: сегодня организованная преступность всё чаще смещается в экономическую сферу. Используются сложные финансовые схемы, механизмы легализации преступных доходов и транснациональные связи. Одновременно криминал активно осваивает цифровое пространство.

Так, при ликвидации одного из транснациональных преступных сообществ полицией было выявлено значительное количество цифровых активов. Кроме того, зафиксированы попытки незаконного оказания различных услуг с применением современных технических средств.

По словам Куандыка Алпыса, одна из выявленных групп действовала сразу в нескольких регионах — в Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской области и области Ұлытау. Участники проводили незаконные «оперативные мероприятия», скрытое наблюдение и использовали специальные технические средства, после чего шантажировали граждан и вымогали у них деньги.

Примеры из регионов и планы на год

В течение года подразделения МВД провели ряд масштабных операций по пресечению деятельности ОПГ. В качестве примера в ведомстве приводят раскрытие законспирированной схемы в Костанайской области: организатор под видом разрешённой деятельности занимался незаконной вырубкой леса и его последующей реализацией по нелегальным каналам. В рамках дела задержано около 20 человек.

Руководством МВД уже определён круг приоритетных задач на следующий год. В их числе — нейтрализация лидеров криминальных структур, полная ликвидация ОПГ, защита бизнеса, выявление преступных схем в экономике и противодействие незаконным структурам, действующим под видом легального предпринимательства.

Также особое внимание будет уделено перекрытию каналов финансирования, недопущению легализации преступных доходов и предотвращению формирования новых организованных преступных группировок.

Какой будет погода в Костанае и области В Костанайской области 30 декабря прогнозируются сложные погодные условия. По данным синоптиков, в регионе ожидаются...