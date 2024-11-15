Транспорт без пробок? В Костанае планируют три новые эстакады





В Костанае в перспективе планируется строительство трех эстакад. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев, рассказывая о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках нового генерального плана.

По его словам, первая эстакада должна пройти в районе улицы Дощанова. Вторая соединит район аэропорта с северо-западной частью города, а третью планируют построить на проспекте Назарбаева.

«Первая эстакада у нас по Дощанова пройдет, как мы планируем. Вторая эстакада аэропорт – северо-запад свяжет и третья эстакада по Назарбаеву. Три эстакады даже появится», — сообщил Марат Жундубаев.

Аким отметил, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из ключевых направлений нового генерального плана города.

«От этих решений по дорожно-транспортной инфраструктуре зависит благосостояние людей, комфорт людей. Вот это надо решить», — подчеркнул глава города.

По словам Марата Жундубаева, новый генеральный план Костаная разрабатывается с расчетом на развитие города в ближайшие 15–20 лет и должен учитывать перспективы жилищного строительства, развития бизнеса и транспортной сети.

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