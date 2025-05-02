В Казахстане предлагают отменить или приостановить электронную очередь для транспорта на границе из-за массовых сбоев и коррупционных рисков, сообщает LS.

Депутат мажилиса Серик Ерубаев заявил, что от перевозчиков поступают жалобы на многокилометровые очереди, особенно на КПП «Курмангазы» (трасса Атырау – Астрахань).

«На данном пункте наблюдается нехватка сотрудников пограничной и таможенной службы. По сообщениям перевозчиков, на пунктах пропуска действуют так называемые «помогайки», которые за плату продвигают очереди, не боясь последствий. На глазах у водителей, ожидающих своей очереди по закону, некоторые грузовики по непонятным причинам обходят систему и продвигаются вперед – это явное проявление несправедливости», – отметил депутат.

Ерубаев предложил временно приостановить или полностью отменить электронную очередь до устранения всех проблем, а также провести аудит ее эффективности и рассмотреть альтернативные решения.

Он указал и на другие нарушения.

«Несмотря на длинные очереди, на некоторых пунктах пропуска несколько постов не работают. Однако, как только вмешиваются «помогайки», они начинают функционировать. Такая искусственно созданная ситуация также характерна для переходов пеших граждан через границу. Подобные факты не только свидетельствуют о серьезных нарушениях порядка на таможенной границе, но и указывают на наличие коррупционных рисков», – считает С. Ерубаев.

Он напомнил, что в июле 2023 года была внедрена система электронной очереди для пропуска автотранспортных средств и грузов. Предполагалось, что цифровизация процессов повысит их эффективность и упростит процедуры пересечения границы.

«Однако на практике эта система показала свою неэффективность. Например, заявителю назначается конкретное время для пересечения границы. Но если транспорт по каким-либо причинам немного задерживается в пути, то бронь аннулируется. Повторная регистрация отправляет транспортное средство в конец очереди, что вынуждает водителей ждать на границе еще несколько суток. Особенно это критично для предпринимателей, перевозящих скоропортящиеся товары, так как приводит к серьезным финансовым потерям», – пояснил мажилисмен.

В целом, по его словам, перевозчики считают, что электронная очередь лишь усугубила проблемы на границе. Поэтому они требуют отменить ее либо вернуться к живой очереди по факту прибытия автомобилей на пункт пропуска.

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