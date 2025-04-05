Происшествие случилось в Рудном. Бригада 103 ехала на вызов третьей категории. Двигались по главной дороге. Легковой автомобиль марки Chevrolet на большой скорости буквально выскочил с дворовой территории. Об этом сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи области.
В результате чего совершил столкновение с каретой скорой помощи и легковым автомобилем Jac.
Пострадала фельдшер бригады. С различными травмами сотрудница госпитализирована. Водителю Chevrolet и ее пассажиру так же понадобилась госпитализация.
На адрес вызова, попавшей в ДТП бригады, была перенаправлена другая.
«Уважаемые жители области, в очередной раз, убедительно просим вас — быть предельно внимательными и адекватными за рулём автомобиля! Не рискуйте своей и жизнью других.
Сотрудники скорой, тоже люди, которых ждут дома родные и близкие!»,- сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи Костаная.
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