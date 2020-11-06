Транспортная инспекция будет бороться с нелегальным такси в Казахстане

В Казахстане расширят полномочия траснпортной инспекции. Теперь сотрудники службы смогут самостоятельно бороться с нелегальным такси. Об этом Kolesa.kz сообщили в Комитете транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает Tengrinews.kz.

Полномочия проверяющих расширятся после вступления в силу изменений в правила работы постов транспортного контроля, которые должны быть опубликованы буквально на днях.

Инспекция транспортного контроля сможет проводить проверки самостоятельно, в том числе с помощью передвижных постов. Выявлять нарушителей будут как среди официальных такси на соответствие машин и документов требованиям законодательства, так и неофициальных.

Ранее рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия их сотрудники проводили совместно с органами внутренних дел.

«В ходе рейдов особое внимание будет уделяться местам, где чаще всего собираются нелегальные перевозчики: рынкам, площадям возле железнодорожных и автовокзалов, крупным торгово-развлекательным центрам. Выявлять таксистов станут визуально (например, по наклеенным на машину шашечкам или табличкам с указанием населенного пункта, куда осуществляется извоз), а также по характерному поведению водителей, зазывающих пассажиров на определенный маршрут. Перекрывать какие-либо участки дорог для проверки проезжающего транспорта инспекторами не планируется», — рассказали в комитете.

По словам транспортных контролеров, выходить в рейды они будут в том числе вместе с сотрудниками Комитета госдоходов.

Сегодня требования к официальным такси прописаны в законе «Об автомобильном транспорте». Зарегистрированные по всем правилам таксисты имеют право передвигаться по выделенным полосам, в том числе по BRT в Алматы. Кроме того, официальное такси может проезжать по автобусным полосам в Нур-Султане.

Согласно статье 613 КоАП невыполнение требований сотрудников транспортного контроля на постах (в том числе передвижных) наказывается штрафом в 30 МРП, а за повторное такое же нарушение в течение года водителя лишают прав на шесть месяцев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.