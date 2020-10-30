Транспортные полицейские привлекли к ответственности более 32 000 правонарушителей

В Департаменте полиции на транспорте состоялось расширенное совещание под председательством главы ведомства Онала Бекиева. В ходе совещания рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности Департамента за девять месяцев 2020 года и определены основные задачи транспортной полиции на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие начальники служб аппарата Департамента и руководители территориальных подразделений.

Открывая совещание, О. Бекиев отметил, что Департаментом принимаются необходимые меры по выполнению задач, поставленных Президентом страны и МВД в целях обеспечения надлежащего контроля за состоянием оперативной обстановки на объектах железнодорожного и воздушного транспорта республики.

По его словам, за истекший период транспортными полицейскими обеспечена безопасность более 15 миллионов граждан, перевезенных воздушным и железнодорожным транспортом. В своем выступлении он отметил, что благодаря принятым профилактическим мерам за отчетный период удалось снизить количество преступлений на 27,1%. Всего за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1159 уголовных правонарушений. Общая раскрываемость правонарушений составила 91%.

За различные нарушения к административной ответственности привлечено 32498 правонарушителей.

Также реализованы меры, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного распространения наркотиков. Силами подразделений Департамента изъято более 155 кг различных наркотических средств.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы по реализации Послания Президента страны К.К. Токаева народу Казахстана, в части реформирования органов внутренних дел, мер по обеспечению открытости и прозрачности работы полиции в рамках концепции «слышащего государства».

«Сохранение стабильности государства и единства общества является главной задачей. В такие моменты многое зависит от профессионального уровня сотрудников полиции, духа патриотизма и самоотверженности», — отметил Президент страны К.К. Токаев в своем выступлении на расширенной заседаний коллегии МВД.

«Это конкретное поручение Главы государства. Во-первых, в полиции должны служить только профессионалы. Во-вторых, будущий сотрудник полиции должен обладать высокими моральными качествами, быть честным, порядочным и физически подготовленным. Он должен в полной мере осознавать, на каком значимом посту находится и как много от него зависит», — заявил полковник полиции.

На совещании заслушаны доклады руководителей ряда территориальных подразделений. Особое внимание уделено укреплению кадровой политики, соблюдению личным составом дисциплины и законности.

Подводя итоги совещания, О. Бекиев обозначил перед руководителями ряд задач по обеспечению надлежащей охраны общественного порядка и безопасности граждан на всех объектах оперативного обслуживания.

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