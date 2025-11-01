Более 50 тысяч казахстанских дальнобойщиков оказались без работы после того, как неделю назад была приостановлена деятельность около 200 транспортных компаний. Их обвинили в использовании поддельных разрешительных документов (ИБР-бланков), сообщает ТК «КТК».

Как выяснилось, с января водителям большегрузов перестали выдавать визы на выезд за границу. Чтобы не потерять заработок, многие перевозчики начали покупать необходимые бумаги на чёрном рынке. Нарушения выявили лишь недавно, после чего все участники схемы оказались под блокировкой.

Теперь водители предупреждают: если им не разрешат вернуться к работе, страну может ожидать рост цен на продукты питания, бытовую химию, одежду и другие товары, доставляемые автотранспортом.

«Мы остались без работы на два года»

Дальнобойщик с 15-летним стажем Вячеслав Дзюба рассказывает, что для выезда за границу каждая фура обязана иметь ИБР-бланк — своеобразную «визу» для транспорта. Официальная стоимость документа составляет около 4 тысяч тенге, и выдаёт его Министерство транспорта.

Однако в начале года правила изменились: теперь процесс полностью автоматизирован, а решение о выдаче принимает онлайн-система. По словам водителей, после этого получить разрешение стало практически невозможно.

«У нас есть контракты с поставщиками, обязательства по перевозке грузов. Приходилось покупать ИБР на чёрном рынке по цене от 100 тысяч тенге. После проверки Минтранспорта нас заблокировали как перевозчиков на 24 месяца. Фактически мы остались без работы на два года», — рассказал Дзюба.

По данным самих водителей, из-за поддельных бланков заблокированы более 200 компаний и около 50 тысяч грузовиков. Многие вынуждены сдавать технику на металлолом, так как продать автомобиль с заблокированным VIN-кодом невозможно.

Возможен рост цен на товары

Эксперт по логистике Нариман Курманалиев предупреждает: последствия блокировки могут отразиться на всём рынке.

«Около 75–80% импорта и экспорта Казахстана осуществляется автомобильным транспортом. Если десятки тысяч машин будут заблокированы на два года, возникнет дефицит перевозчиков. Компании начнут поднимать цены за доставку, и это неизбежно приведёт к росту стоимости товаров первой необходимости», — отметил он.

Минтранс: «Оснований для паники нет»

В Министерстве транспорта утверждают, что ситуация под контролем, а дефицита ИБР-бланков нет. Ужесточение выдачи объясняют борьбой с перекупщиками и подделками.

Руководитель управления Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Гани Салмаев заявил:

«Компании, попавшие под блокировку, могут продолжить работу с Китаем, Узбекистаном и странами ЕАЭС — для этих направлений ИБР не требуются. Если перевозчик считает, что система допустила ошибку, он может обратиться с официальным письмом в Комитет, и вопрос будет рассмотрен индивидуально».

Дальнобойщики, однако, уверены, что дефицит разрешений создан искусственно, и уже направили коллективное обращение в транспортную прокуратуру.

