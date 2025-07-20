Со следующего года в Казахстане будет снижен транспортный налог для машин старше 10 лет. Глава Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР) Артур Мискарян прокомментировал LS мнение о том, как данная мера отразится на рынке.

В беседе с LS он отметил, что на сегодня две трети странового автопарка относятся к категории «старше 10 лет». Это примерно 4,3 млн транспортных средств.

«Нововведение прогнозируемо снижает фискальную нагрузку для владельцев большей части объектов налогообложения. Вместе с этим для казахстанцев в некоторой степени снижается стимул к обновлению техники», – отметил А. Мискарян.

С другой стороны, по словам эксперта, стимулирование к обновлению может осуществляться другими инструментами. Например, скидочными сертификатами, выдаваемыми при выведении из эксплуатации старой техники.

«С высокой вероятностью можно предположить, что большая часть техники из категории «старше 10 лет» потребляет бензин АИ-92. Стоимость данного вида ГСМ сдерживается известными мерами, влияние которых прогнозируемо будет снижаться», – пояснил эксперт.

Помимо этого, как уточнил А. Мискарян, вероятный инструмент, стимулирующий вывод из эксплуатации старой техники, лежит в плоскости контроля за техническим состоянием машин.

Согласно ранее озвученным данным, предлагалось установить разные коэффициенты на легковые машины в зависимости от срока эксплуатации. В том числе 0,7 – для транспортных средств (ТС) от 10 до 20 лет, 0,5 – для авто старше 20 лет.

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