Комитет государственных доходов Министерства финансов разъяснил ключевые изменения по налогу на транспортные средства, вступившие в силу с 1 января 2026 года вместе с новым Налоговым кодексом. Об этом сообщает Zakon.kz.

Понижающие коэффициенты для старых автомобилей

Согласно новым правилам, при исчислении налога на легковые автомобили учитывается срок их эксплуатации. Для машин возрастом от 10 до 20 лет применяется понижающий коэффициент 0,7, для автомобилей старше 20 лет — 0,5.

Так как налог уплачивается по итогам года, сумма с учётом этих коэффициентов за 2026 год будет начислена и подлежит уплате в 2027 году.

Отмена отдельных ставок для двигателей свыше 3 литров

Из Налогового кодекса исключены ставки для легковых автомобилей с объёмом двигателя более 3 литров, произведённых, собранных или ввезённых в Казахстан после 31 декабря 2013 года.

Льготы для крестьянских и фермерских хозяйств

Крестьянские и фермерские хозяйства получили дополнительную льготу по налогу на транспорт. Они освобождаются от уплаты налога на одно легковое моторное транспортное средство с грузовой платформой и кабиной, отделённой от грузового отсека жёсткой перегородкой — автомобили типа пикап. Льгота предоставляется на одно хозяйство.

Новый подход к определению категории транспорта

Также исключена норма, по которой категория транспортного средства определялась по его виду — пикап, джип, лимузин или фургон. Теперь категория транспорта устанавливается на основании сведений, указанных в свидетельстве о регистрации, — по праву управления транспортным средством (A, B, C или D).

Упрощение налоговой отчётности

В целях сокращения объёма налоговой отчётности отменено обязательство по представлению расчёта текущих платежей по налогу на транспорт. С 2026 года налогоплательщики будут подавать только годовую декларацию и уплачивать налог один раз — по итогам года.

