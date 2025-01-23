23 января с 19.00 в связи c ухудшением погодных условий (понижение температуры до -38 градусов и закрытием дорог в Акмолинской обл.) ограничено движение на участке автодороги Республиканского значения для транспорта с дизельным двигателем и общественного транспорта:

1. а/д KAZ 23 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (108-232 км, п. Аулиеколь до г. Акмолинской области);

2. а/д KAZ 13 «Жезказган-Аркалык-Петропавлоск» (339-377 км, г. Аркалык до г. Акмолинской области);

23.01. с 19-30 в связи c ухудшением погодных условий (понижение температуры) ограничено движение на участке автодороги Областного значения для транспорта с дизельным двигателем и общественного транспорта):

1.«Аулиеколь-Жалдама» (0-257 км);

2. «Аркалык –Торгай» (0-288 км,);

3.«Торгай-Шили- Аралколь» (0-182,1 км)

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