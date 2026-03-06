Из-за ухудшения погодных условий на ряде республиканских трасс временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в национальной компании КазАвтоЖол.

Ограничения для всех видов автотранспорта введены на следующих участках автодорог:

трасса «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» — с 5 по 234 км (от посёлка Карабутак до границы Костанайской области), а также с 234 по 549 км (от границы Актюбинской области до Костаная);

— с 5 по 234 км (от посёлка Карабутак до границы Костанайской области), а также с 234 по 549 км (от границы Актюбинской области до Костаная); трасса «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» — с 965 по 1153 км (от посёлка Карабутак до посёлка Иргиз) и с 776 по 965 км (от Актобе до посёлка Карабутак);

— с 965 по 1153 км (от посёлка Карабутак до посёлка Иргиз) и с 776 по 965 км (от Актобе до посёлка Карабутак); автодорога «Актобе – граница РФ (пункт пропуска Алимбет)» — с 39 по 136 км (от села Калдаякова до Алимбета).

По предварительной информации, движение на этих участках планируют открыть 7 марта в 09:00.

