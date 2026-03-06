Метель и гололед надвигаются на Костанайскую область
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Костанайская область. В регионе ожидаются осадки в виде...
Из-за ухудшения погодных условий на ряде республиканских трасс временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в национальной компании КазАвтоЖол.
Ограничения для всех видов автотранспорта введены на следующих участках автодорог:
По предварительной информации, движение на этих участках планируют открыть 7 марта в 09:00.
