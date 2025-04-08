Открытие движения для всех видов транспортных средств на автодороге «Аулиеколь-Жалдама». Об этом сообщает АО НК «Казавтожол».

«8 апреля в связи с полным восстановлением временного объезда на 153 км автодороги областного значения «Аулиеколь-Жалдама», вблизи села Дамды, с 12:00 часов открыто движение для всех видов транспортных средств. Теперь движение на данном участке восстановлено полностью», — говорится в сообщении.

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