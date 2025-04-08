Директор по коммуникациям Sergek Group Асель Кужахметова прокомментировала решение Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области,...
Открытие движения для всех видов транспортных средств на автодороге «Аулиеколь-Жалдама». Об этом сообщает АО НК «Казавтожол».
«8 апреля в связи с полным восстановлением временного объезда на 153 км автодороги областного значения «Аулиеколь-Жалдама», вблизи села Дамды, с 12:00 часов открыто движение для всех видов транспортных средств. Теперь движение на данном участке восстановлено полностью», — говорится в сообщении.
Полицейские предупреждают казахстанцев о рисках мошенничества с использованием искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz. С развитием технологий искусственного...
Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области удовлетворил иск управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.