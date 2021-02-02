Трассы закрыли из-за ухудшения погоды в Костанайской области

Информацию о закрытии трасс в Костанайской области распространила пресс-служба КФ «Казахавтодор».
«В связи с ухудшением погодных условий, а именно усиление ветра и выпадение осадков в виде дождя, с 20:30 часов 2 февраля введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги республиканского значения М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 417-540 (от п. Карабалык до г. Костанай). С 21:20ч., 2го февраля 2021г. будет введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги республиканского значения А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 444-503 (от г. Лисаковск до г. Рудный). С 22:00ч. 2 февраля будет введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на участках автодорог республиканского значения:
1. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 252-406 (от п. Узунколь до г. Тобол);
2. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 555-683 (от г. Тобол до п. Сарыколь);
3. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-105 (от г. Костанай до п. Аулиеколь).
Просим ограничить выезд в дальние регионы до наступления более благоприятный погодных условий.Просим ограничить выезд в дальние регионы до наступления более благоприятных погодных условий»,- говорится в сообщении.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области