Информация о закрытии дорог в Костанайской области от национальной компании «Казавтожол».
В связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области на участках автодорог республиканского значения «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-216 (участок г. Тобыл — пос. Октябрьское), на автодороге «Екатеринбург – Алматы» км 463-539 (участок г. Костанай – пос. Федоровка) и «Екатеринбург – Алматы» км 589-683 (участок с. Щербакова – пос. Сарыколь) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.