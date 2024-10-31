Информация о закрытии дорог в Костанайской области от национальной компании «Казавтожол».

В связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области на участках автодорог республиканского значения «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-216 (участок г. Тобыл — пос. Октябрьское), на автодороге «Екатеринбург – Алматы» км 463-539 (участок г. Костанай – пос. Федоровка) и «Екатеринбург – Алматы» км 589-683 (участок с. Щербакова – пос. Сарыколь) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

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