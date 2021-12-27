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Трассы начинают закрывать в Костанайской области

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Служба 112 распространяет сообщения о закрытии трассы в Костанайской области. 

Сообщается, что 27 декабря трасса «Карасу-Большая Чураковка» с 0 по 114 километр закрыта.

«Койбагор-Карасу-Севастополь» тоже закрыта. Сильная метель.

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