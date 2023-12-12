Трассы начнут открывать в Костанайской области

12 декабря с 11.00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех автотранспортных средств на участках автодорог Республиканского значения Костанайской области:

1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км (от г. Аркалык до гр. Акмолинской области);

2. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 8-232 км (от г. Тобыл до гр. Акмолинской области);

3. М-36 «гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» 556-729 км (от г. Тобыл до гр. Северо-Казахстанской области);

4. М-36 «гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» 418-539 км (от с. Карабалык до г. Костанай);

5. А-21 «Мамлютка-Костанай» 180-404 км (от гр. Северо-Казахстанской области до г. Тобыл);

6. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 234-503 км (от границы Актюбинской области, через с. Денисовка до г. Рудный);

7. А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ» 0-137 км (от с. Денисовка до гр. РФ).

В связи с благоприятными погодными условиями, принято решение об открытий движения всех видов автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования Костанайской области областного значения с 11:00 часов «12» декабря 2023 года.

1) Костанай–Введенка — 8-97 км;

2) Красная Пресня – Звериноголовское – 0-56 км; 3) Карасу-Б. Чураковка – 0-114 км;

4) Айет-Варваринка–граница РФ- 0 -40 км;

5) Тобол-Айет-Красносельсеой-Набережное – 0-45 км;

6) Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км;

7) Адаевка-Уркаш-Аралколь – 0-110 км;

8) Рудный-Каячары-Федоровка – 0-82,7 км;

9) Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;

10) Аулиеколь-Москалевка 0-52 км;

11) Аулиеколь-Диевка 0-50 км;

12) Лисаковск-Каиндыколь-Арка 0-71,8 км;

13) Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км;

14) Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 0-46 км;

15) Подъезд к с. Загаринка 0-17 км;

16) Подъезд к с. Архиповка 0-12 км; 17) Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-46 км;

18) Узунколь-Сарыколь 0-79 км;

19) Сарыколь-Б.Дубравы 0-56 км;

20) Обход г. Рудный 0-9 км; 21) Караменды-Раздольное-Аралколь 0-128 км;

22) Аркалык-Торгай 0-288 км; 23) Торгай-Шили-Аралколь 0-182 км.

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