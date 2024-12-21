Как принимается решение о перекрытии дорог, рассказал председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, передает informburo.kz

Он заверил, что перекрытие трасс зимой не связано с отсутствием или дефицитом техники.

«Это связно в первую очередь с безопасностью на дороге. Ограниченная видимость, которую вызывает буран, напрямую влияет на безопасность участников движения. Решение о закрытии автодорог не принимается нами единолично. Наши региональные филиалы совместно с ДЧС и органами внутренних дел принимают коллегиальное решение», – объяснил Иманашев.

«КазАвтоЖол» установил 74 камеры на всех платных участках дорог, чтобы казахстанцы могли круглосуточно онлайн смотреть на их состояние и погодные условия.

«Закрытие не говорит о том, что дорожные службы сидят и ждут, пока погода стихнет. Несмотря на закрытие, мы обслуживаем дорогу, очищаем», – заверил глава национальной компании.

Поэтому казахстанцев просят не выезжать на закрытые участки, так как в это время там работают дорожные службы.

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