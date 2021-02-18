Трассы продолжают закрывать в Костанайской области

В связи с ухудшением погодных условий, а именно усиление ветра и выпадение осадков в виде снег, с 15:00 18 февраля введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

1. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-406 (от гр. СКО до г. Тобол);

2. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 419-729 (от п. Карабалык до гр. СКО);

«Просим ограничить выезд в дальние регионы до наступления более благоприятный погодных условий», — говорится в сообщении .

Кроме того, закрыты и другие трассы

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