Трассы в Костанайской области станут платными с июня

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С июня 2021 года 18 участков автодорог Казахстана общей протяженностью 5,8 тысячи километров станут платными. Об этом рассказали в пресс — службе НК «КажАвтоЖол», передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что в июне платными станут дороги:
- Шымкент — граница Узбекистана;
- Уральск — граница РФ (Саратов);
- Уральск — граница РФ (Самара);
- граница РФ (Оренбург) — Актобе;
- Щучинск — Петропавловск;
- Шымкент — Кызылорда;
- Шымкент — Тараз;
- Тараз — Кайнар;
- Капшагай — Талдыкорган;
- Карабутак — Кызылорда;
- Ақтобе — Уральск;
- Атырау — Бейнеу — граница Узбекистана;
- Актау — Бейнеу;
- Костанай — граница РФ (Троицк);
- Нур — Султан — Костанай;
- Павлодар — граница РФ (Омск);
- Нур — Султан — Павлодар;
- Павлодар — Семей — Калбатау.
«Какой вид транспортных средств будет оплачивать за проезд зависит от технической категории автодороги. К примеру, если автодорога І — технической категории, то оплачивать будут все транспортные средства.
Если дорога ІІ — ІІІ технической категории, то оплачивать будут только грузовые автомобили.
Стоит отметить, что с момента ввода первых платных участков ставки платы за проезд не менялись и не повышались, несмотря на различные внешние факторы. А ставки платы за проезд по новым участкам на данный момент находятся на рассмотрении Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Обращаем внимание на то, что во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается», — добавили в пресс-службе.
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