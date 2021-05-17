Трассы в Костанайской области станут платными с июня

С июня 2021 года 18 участков автодорог Казахстана общей протяженностью 5,8 тысячи километров станут платными. Об этом рассказали в пресс — службе НК «КажАвтоЖол», передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что в июне платными станут дороги:

«Какой вид транспортных средств будет оплачивать за проезд зависит от технической категории автодороги. К примеру, если автодорога І — технической категории, то оплачивать будут все транспортные средства.

Если дорога ІІ — ІІІ технической категории, то оплачивать будут только грузовые автомобили.

Стоит отметить, что с момента ввода первых платных участков ставки платы за проезд не менялись и не повышались, несмотря на различные внешние факторы. А ставки платы за проезд по новым участкам на данный момент находятся на рассмотрении Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Обращаем внимание на то, что во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается», — добавили в пресс-службе.