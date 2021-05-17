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Трассы в Костанайской области станут платными с июня

liter.kz

С июня 2021 года 18 участков автодорог Казахстана общей протяженностью 5,8 тысячи километров станут платными. Об этом рассказали в пресс — службе НК «КажАвтоЖол», передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что в июне платными станут дороги:

  • Шымкент — граница Узбекистана;
  • Уральск — граница РФ (Саратов);
  • Уральск — граница РФ (Самара);
  • граница РФ (Оренбург) — Актобе;
  • Щучинск — Петропавловск;
  • Шымкент — Кызылорда;
  • Шымкент — Тараз;
  • Тараз — Кайнар;
  • Капшагай — Талдыкорган;
  • Карабутак — Кызылорда;
  • Ақтобе — Уральск;
  • Атырау — Бейнеу — граница Узбекистана;
  • Актау — Бейнеу;
  • Костанай — граница РФ (Троицк);
  • Нур — Султан — Костанай;
  • Павлодар — граница РФ (Омск);
  • Нур — Султан — Павлодар;
  • Павлодар — Семей — Калбатау.

«Какой вид транспортных средств будет оплачивать за проезд зависит от технической категории автодороги. К примеру, если автодорога І — технической категории, то оплачивать будут все транспортные средства.

Если дорога ІІ — ІІІ технической категории, то оплачивать будут только грузовые автомобили.

Стоит отметить, что с момента ввода первых платных участков ставки платы за проезд не менялись и не повышались, несмотря на различные внешние факторы. А ставки платы за проезд по новым участкам на данный момент находятся на рассмотрении Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Обращаем внимание на то, что во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается», — добавили в пресс-службе.

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