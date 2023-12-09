Трассы закрыли в Костанайской области

Фото взято с сайта altaynews.kz
В связи с понижением температуры воздуха (сильными морозами) с 19:00 часов 09 декабря 2023 г. закрываем движение на а/д 1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 от г. Аркалык до гр. Акмолинской области,
2. Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-232 от г. Тобыл, через п. Аулиеколь до гр. Акмолинской области,
3. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 556-729 от г. Тобыл , через с Сарыколь до гр. Северо-Казахстанской области,
4. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 418-539 от п.Карабалык до г.Костанай,
5. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-404 от гр. Северо-Казахстанской области, через с. Узынколь до г. Тобыл
6. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 234-593 км от г.Рудный до гр.Актюбинской области 7.«Денисовка-Житикара-Мюктиколь-Граница РФ» 0-137 км
для дизельного и общественного транспорта.
Областные а/д: грузового, дизельного и общественного автотранспорта
1)Костанай–Введенка — 8-97 км;
2)Красная Пресня – Звериноголовское – 0-56 км;
3)Карасу-Б. Чураковка – 0-114 км;
4)Айет-Варваринка–граница РФ- 0 -40 км;
5)Тобол-Айет-Красносельсеой-Набережное – 0-45 км;
6)Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км;
7)Адаевка-Уркаш-Аралколь – 0-110 км;
8)Рудный-Каячары-Федоровка – 0-82,7 км;
9)Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;
10)Аулиеколь-Москалевка 0-52 км;
11)Аулиеколь-Диевка 0-50 км;
12)Лисаковск-Каиндыколь-Арка 0-71,8 км;
13)Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км;
14)Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 0-46 км;
15)Подъезд к с. Загаринка 0-17 км;
16)Подъезд к с. Архиповка 0-12 км;
17)Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-46 км;
18)Узунколь-Сарыколь 0-79 км;
19)Сарыколь-Б.Дубравы 0-56 км;
20)Обход г. Рудный 0-9 км;
21)Караменды-Раздольное-Аралколь 0-128 км.