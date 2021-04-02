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Трассы закрыли из-за метели в Костанайской области

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Жителям Костанайской области пришло сообщение от службы спасения 112.

«Трасса M-36 Екатеринбург-Алматы, Рудный-Фёдорвка закрыты. Сильная метель. Ветер 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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