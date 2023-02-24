Трассы закрыли из-за ухудшения погоды в Костанайской области

С 08-30 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги Областного значения Костанайской области:

а/д Узунколь-Сарыколь (0-79 км); а/д Сарыколь-Б. Дубравы (0-56 км).

С 09-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог Областного значения Костанайской области:

1. «Аулиеколь-Жалдама» (0-257 км);

2. «Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка» (0-106 км);

3. «Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное» (0-130 км);

4. «Караменды-Раздольное-Аралколь» (0-163 км).

24 февраля с 09-50 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильных дорог Областного значения Костанайской области:

1. «Адаевка-Уркаш-Аралколь» (0-110км).

С 10-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильных дорог Областного значения Костанайской области:

1. «Житикара-Камысты-Ливановка» (1-73км).

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