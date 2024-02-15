Трассы закрыли в Костанайской области

15.02. с 20-00 в связи c ухудшением погодных условий (сильный мороз и порывистый ветер) введено ограничение движения на всех участках автодорог Республиканского значения для грузового и общественного автотранспорта:

1. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» 374-544 км, 552-729 км.

2. А-16 «Жезказган-Петропавловск» 252-377 км.

3. А-21 «Мамлютка-Костанай» 180-406 км.

4. А-22 «Карабутак-Костанай» 234-459 км, 510-549 км.

5. А-23 «Денисовка-Житикара-гр. РФ» 0-137 км.

6. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 3-232 км.

7. Р-38 «Костанай-Жаксы»-«Костанай-Карабутак» 0-6км.

8. Р-39 «Костанай-Карабутак»-«Екатеринбург-Алматы» 0-21км.

9. Р-43 Обход г. Рудный 0-6,9 км.

10. Р-63«Денисовка-Аршалы-Комаровка» 0-96 км.

11. Р-64 «Житикара-Чайковский» 0-27 км.

12. Р-65 «Подъезд к с. Мариновка» 0-9 км.

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