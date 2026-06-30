«Зарубите себе на носу»: в Костанае будут сносить незаконные гаражи





В Костанае застройщикам запретят возводить отдельно стоящие гаражи рядом с новыми многоквартирными жилыми домами. Об этом на аппаратном совещании заявил аким города Марат Жундубаев.

По его словам, в проектах детальной планировки новых микрорайонов уже предусмотрено строительство подземных парковок, а также обустройство детских площадок и открытых парковочных мест.

Однако некоторые строительные компании после получения земельных участков возводят гаражи и впоследствии продают их, что, по мнению главы города, недопустимо.

«По нашей договоренности в рамках ПДП предусматриваются подземные парковки, детские площадки, уличные парковки. Есть моменты, когда застройщик начинает строить гаражи и потом их продавать. Это неправильно. Ни один гараж не должен быть возведен. С этого года — только подземные парковки. Никаких гаражей возле дома по всему городу», — заявил Марат Жундубаев.

Аким подчеркнул, что новые требования будут обязательными для всех застройщиков.

По его словам, если гаражи будут построены с нарушением установленных требований, городские власти намерены добиваться их сноса.

«Будем заставлять строительные компании, которые построили такие объекты, будем сносить. Это надо зарубить себе на носу всем застройщикам», — подчеркнул глава города.

После реконструкции открылся железнодорожный вокзал станции Кушмурун В Аулиекольском районе после масштабной модернизации вновь открылся железнодорожный вокзал станции Кушмурун. Здание, построенное в...

Как изменилось кредитование после перехода банков в цифровой формат Получить кредит сегодня – это дело на несколько минут. Развитие цифровых технологий позволило финансовым организациям...

Желтая вода из-под крана: в Костанае выросло число жалоб Количество жалоб на качество воды в Костанае за первое полугодие 2026 года выросло более чем...