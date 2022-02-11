Трассы закрыли в Костанайской области

11 февраля в Костанйской области по прогнозам синоптиков ожидается сильная метель
В связи с ухудшением погоды полицейские области просят водителей воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.
С 17.00 часов в области закрыта для проезда всех видов автотранспорта 12 автодорог областного значения:
1. а/д Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км;
2. а/д Торгай-Шили-Аралколь 0-182 км;
3. а/д Караменды-Раздольное-Аралколь 0-163 км;
4. а/д Житикара-Камысты-Ливановка 1,1-4, 7-48, 56-73 км;
5. а/д Лисаковск-Каиндыколь-Арка 16-87 км;
6. а/д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км;
7. а/д Рудный-Качары-Федоровка 0-82 км;
8. а/д Айет-Варваринское-граница области 0-40 км;
9. а/д Тобол-Айет-Красносельское-Набережное 0-45 км;
10. а/д Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0-130 км;
11. а/д Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;
12. а/д Аркалык-Торгай 0-288 км.
Полиция еще раз напоминает о мерах безопасности на дорогах.
— В ночь с 11 на 12 февраля ожидается снегопад и гололед, что создает неблагоприятные условия для всех участников дорожного движения. Для недопущения дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций на дороге водителям необходимо быть внимательными при управлении автомобилем, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий и состояния дорожного полотна. Перед выездом за пределы населенных пунктов тщательно проверять техническое состояние автомобиля, — отметил сотрудник административной полиции Саят Бейсембин.
На территории Костанайской области за истекший период 2022 года зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 18 получили ранения различной степени тяжести.
Обеспечение безопасности участников дорожного движения приоритетное направление в работе Департамента полиции Костанайской области.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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