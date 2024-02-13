Трассы закрывают из непогоды в Костанайской области

В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, буран), принято решение о закрытии движения для грузового и общественного видов автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования Костанайской области областного значения с 15:50 часов «13» февраля 2024 года.

1. Рудный-Качары-Федоровка 0-82,7 км

В связи с ухудшением погодных условий (снег,метель, ограниченная видимость) в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о введении ограничения для грузового и общественного автотранспорта с 15:45 часов «13» февраля 2024 года.:

М-36 «Гp.PФ (нa Eкатеринбург)-Aлматы км 418-539 (п. Карабалык-г.Костанай)

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