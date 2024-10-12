Информацию распространила пресс-служба «Казавтожол».

12 октября с 19.00 в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, боковой ветер, гололед, понижение температуры) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» на участке автодороги (п. Жибек жолы (Акмолинская обл.) – граница Карагандинской области (1292-1353 км.) для всех видов транспортных средств.

Оперативная информация об ограничении движения в Карагандинской области

12 октября 2024 года в 19:30 в связи с ухудшением погодных условий будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Кызылорда-Павлодар» км 967-1135 (г.Караганда-гр. Павлодарской области) и «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 17-217 (г.Караганда-г.Каркаралинск).

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в круглые сутки.

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