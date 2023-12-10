Трассы закрывают в Костанайской области

В связи с понижением температуры воздуха (сильными морозами) с 20:00 часов 10 декабря 2023 г. закрываем движение на

а/д 1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 от г. Аркалык до гр. Акмолинской области,

2. Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-232 от г. Тобыл, через п. Аулиеколь до гр. Акмолинской области,

3. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 556-729 от г. Тобыл , через с Сарыколь до гр. Северо-Казахстанской области,

4. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-404 от гр. Северо-Казахстанской области, через с. Узынколь до г. Тобыл

для автомобилей оснащенными дизельными двигателями и общественного транспорта.

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