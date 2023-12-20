Трассы закрывают в Костанайской области

Фото взято с сайта altaynews.kz
Информацию распространила пресс-служба ДП Костанайской области.
В связи с ухудшением погодных условий, верховой снег ветер, ограниченная видимость, с 21:10 закрывают участок автодороги М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург-Алматы» 539-487 км от города Костанай до с. Федоровка для грузового и общественного транспорта.
В связи с ухудшением погодных условий, верховой снег, ветер, ограниченная видимость, с 21:30 закрывается участок автодороги Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 7-218 км от города Костанай до с. Октябрский для грузового и общественного транспорта.
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