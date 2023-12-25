Трассы закрывают в Костанайской области

25 декабря с 19.00 в связи c ухудшением погодных условий (гололед, туман) закрыто движение на участках автодорог Республиканского значения для всех видов автотранспорта:

1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км (от г. Аркалык до гр. Акмолинской области);

2. Р-36 «Костанай — Аулиеколь — Сурган» 218-232 км (от с. Октябрьское до гр. Акмолинской области).

25.12.2023 г. с 21-00 в связи c ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, гололед) введено ограничение движения на участках автодорог Республиканского значения для грузового и общественного транспорта:

1. Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-108, (от г. Тобыл до п. Аулиеколь).

2. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 556-686 (от г. Тобыл до с. Сарыколь).

3. М-36 Граница РФ на (Екатеринбург)- Алматы 539-418 км (от г. Костанай до с. Карабалык).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.