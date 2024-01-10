Трассы закрывают в Костанайской области

Фото взято с сайта altaynews.kz
10 января с 10.10 в связи c ухудшением погодных условий Улытауской области (снег, метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги Республиканского значения для всех видов автотранспорта:
1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» 252-335 км (от г. Аркалык до гр. Улытауской области);
10 января с 9.10 в связи с ухудшением погодных условий (метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области:
— «Аркалык — Торгай» (0-288 км),
— «Аулиеколь — Жолдама» (0-257 км).