Трассы закрывают в Костанайской области

14.01.2024 г. с 11-20 в связи c ухудшением погодных условий (снег, сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение на участке автодороги Республиканского значения для всех видов транспорта:

1) Р-36 «Костанай–Аулиеколь–Сурган» 218-232 км (от с. Октябрьское до гр. Акмолинской обл.).

14.01.2024 г. с 13-00 в связи c ухудшением погодных условий (снег, сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение на участке автодороги Республиканского значения для всех видов транспорта

А-16 «Жезказган-Петропавловск» (252-335 км уч. гр. Улытауской обл.- г Аркалык).

14.01.24 г. с 14-15 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, отсутствие видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

— «Житикара-Камысты-Ливановка» (8-48 км, до п.Камысты.);

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, отсутствие видимости), принято решение о закрытии движения для всех видов автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования Костанайской области областного значения с 14:45 часов «14» января 2024 года.

1. Узунколь-Сарыколь 0-79 км;

2. Житикара-Камысты-Ливановка 56-71,3 км.

3. Адаевка –Уркаш-Аралколь 0-110 км.

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