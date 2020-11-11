Тратят драгоценное время. О чем спрашивают костанайцы полицию, звоня на «102»

С начала года операторами “102” Центра оперативного управления полиции города Костанай принято 129 689 тысяч телефонных звонков от граждан, из которых 35 541 или 27% справочного характера, передает Polisia.kz.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост обращений справочного характера на 30%. Как рассказал начальник ЦОУ КП города Костанай Ермек Аминов, в сутки на два оператора “102” поступает в среднем 400-450 звонков.

«Многие звонки носят консультативный характер, касающийся работы ЖКХ и других служб. Лидеры “несвойственных тем” – это отключение электричества, светофоров, водопровода, ремонт дорог, отлов собак и т.д. Часто граждан интересуют адреса и расположение учреждений, организаций, их телефонные номера», – говорит Ермек Аминов.

Между тем, как отмечают полицейские, основной задачей операторов “102” является круглосуточный прием сообщений о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях. В таких случаях, каждая минута связи гражданина с оператором имеет большое значение. Звонки консультативного характера занимают горячую линию, куда обращаются граждане, кому непосредственно требуется помощь полиции.

В целях исключения ожидания на линии “102”, Управление полиции города просит граждан и гостей областного центра по вопросам, не относящимся к компетенции органов полиции, обращаться в службу “IKomek” по номеру “109”, где предусмотрена консультация справочного характера и передача принятых обращений в соответствующие организации и учреждения.

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