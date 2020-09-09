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Трату пенсионных накоплений на ремонт придется подтверждать

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Представитель Министерства труда и соцзащиты Виктория Шегай рассказала, как будут выдаваться пенсионные накопления на ремонт, передает Tengrinews.kz.

«Когда мы говорим о ремонте, речь идет о приобретении строительных материалов, оплаты работы и услуг, связанных с ремонтом этого жилья. И если мы говорим о том, как будет отслеживаться целевое использование именно на ремонт, то сегодня такие программы есть в банках второго уровня.

Это происходит так: когда вы приобретаете определенные виды строительных материалов или заключаете договор о выполнении работ по ремонту жилища, то все эти документы являются подтверждением целевого использования выделенных вам денег. Примерно такой механизм будет. Их необходимо тоже подтверждать. Единым оператором будет Жилстройсбербанк», — сказала Виктория Шегай.

Ранее сообщалось, что с 2021 года казахстанцы смогут досрочно снять часть своих пенсионных вкладов. На это могут рассчитывать те, у кого накоплено достаточно денег в ЕНПФ. «Порог достаточности» составляет от 1,7 миллиона тенге и зависит от возраста. Чем старше вкладчик — тем выше «порог достаточности».
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