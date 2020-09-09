Трату пенсионных накоплений на ремонт придется подтверждать

Представитель Министерства труда и соцзащиты Виктория Шегай рассказала, как будут выдаваться пенсионные накопления на ремонт, передает Tengrinews.kz.

«Когда мы говорим о ремонте, речь идет о приобретении строительных материалов, оплаты работы и услуг, связанных с ремонтом этого жилья. И если мы говорим о том, как будет отслеживаться целевое использование именно на ремонт, то сегодня такие программы есть в банках второго уровня.

Это происходит так: когда вы приобретаете определенные виды строительных материалов или заключаете договор о выполнении работ по ремонту жилища, то все эти документы являются подтверждением целевого использования выделенных вам денег. Примерно такой механизм будет. Их необходимо тоже подтверждать. Единым оператором будет Жилстройсбербанк», — сказала Виктория Шегай.