Трава и камыш горят в районе «корейского моста» в Костанае

Видео с нами поделились наши подписчики. В ДЧС Костанайской области прокомментировали происшествие.

В 13:25 поступило сообщение о том, что по адресу Мичурина, 2, переулок Красносельского произошло возгорание травы и камыша.

Была угроза распространения огня на частный сектор.

В данный момент работают 8 единиц техники и 27 человек личного состава ДЧС Костанайской области.

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