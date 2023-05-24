Трава и камыш горят в районе «корейского моста» в Костанае

Видео с нами поделились наши подписчики. В ДЧС Костанайской области прокомментировали происшествие.
В 13:25 поступило сообщение о том, что по адресу Мичурина, 2, переулок Красносельского произошло возгорание травы и камыша.
Была угроза распространения огня на частный сектор.
В данный момент работают 8 единиц техники и 27 человек личного состава ДЧС Костанайской области.
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